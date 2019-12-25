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Историческая панорама в "Севкабель Порту" снова откроется 8 июля
Сегодня, 17:17
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Историческая панорама в "Севкабель Порту" снова откроется 8 июля

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Посещение комплекса можно выиграть в конкурсе.

Стало известно, когда в Петербурге откроют историческую трехмерную панораму "Память говорит. Дорога через войну" в пространстве "Севкабель Порт". Ранее в комплекс нельзя было пройти из-за ограничений по коронавирусу, принятых в Северной столице.

Как сообщили "Невские новости", откроется место 8 июля. В группе "Невский баталист" соцсети "ВКонтакте" рассказали о розыгрыше билетов. Победитель получит сертификат на посещение панорамы с аудиогидом для пяти человек.

Ранее мы показали, как выглядит трехмерная историческая панорама. Авторами масштабной работы стала команда "Невский баталист", создающая историко-художественные экспозиции. Панорама позволяет пройти нелегкий путь солдата от стен родного дома до Рейхстага.

Фото: Piter.tv

Теги: память, память говорит дорога через войну, севкабель порт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Культура, Общество,

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