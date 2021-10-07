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Источник запаха мазута нашли на Глухоозерском шоссе
Сегодня, 16:00
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Источник запаха мазута нашли на Глухоозерском шоссе

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Запах исходит с территории предприятия.

В Смольном разобрались, почему жители Невского и Центрального районов жаловались на неприятный химический запах. Обращения стали поступали в начале мае. 

Максимальная концентрация запаха была зафиксирована у дома №15 по Глухоозерскому шоссе недалеко от железнодорожной станции "Навалочная". Там располагается ООО "Невский мазут". Специалисты дежурной службы подтвердили, что около предприятия есть сильный запах нефтепродуктов. Информацию направили в природоохранную прокуратуру и в Росприроднадзор. Они будут применять меры в случае необходимости. 

Звонила дежурному АЦР. Сказали, что что-то происходит на нефтебазе на Глухоозёрском ш.. Весь Невский пр. - вонь ужасная.

написала Наталия 10 мая. 

Днепропетровская 37, примерно к часу ночи пришлось закрыть все окна. Опять был запах, причем всегда появляется в вечернее время, когда людям спать…

поделилась Анна. 

По данным ЦУКС МЧС лабораторные пробы воздуха соответствуют норме. 

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания

Теги: мазут, неприятный запах
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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