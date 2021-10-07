Источник запаха мазута нашли на Глухоозерском шоссе

Запах исходит с территории предприятия.

В Смольном разобрались, почему жители Невского и Центрального районов жаловались на неприятный химический запах. Обращения стали поступали в начале мае.

Максимальная концентрация запаха была зафиксирована у дома №15 по Глухоозерскому шоссе недалеко от железнодорожной станции "Навалочная". Там располагается ООО "Невский мазут". Специалисты дежурной службы подтвердили, что около предприятия есть сильный запах нефтепродуктов. Информацию направили в природоохранную прокуратуру и в Росприроднадзор. Они будут применять меры в случае необходимости.

Звонила дежурному АЦР. Сказали, что что-то происходит на нефтебазе на Глухоозёрском ш.. Весь Невский пр. - вонь ужасная. написала Наталия 10 мая. Днепропетровская 37, примерно к часу ночи пришлось закрыть все окна. Опять был запах, причем всегда появляется в вечернее время, когда людям спать… поделилась Анна.

По данным ЦУКС МЧС лабораторные пробы воздуха соответствуют норме.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания