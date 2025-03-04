На площадки временного хранения вывезли более 108,9 тыс. тонн.

С побережья Черного моря собрали почти 149,2 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают выполнять работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили порядка 377 километров берега. На площадки временного хранения вывезли более 108,9 тыс. тонн песка и грунта. Кроме того, с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано более 3 836 квадратов морского дна.

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Видео: МЧС России