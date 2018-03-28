Источник: пожар на Савушкина начался в малярно-кузовном цеху

Канал Piter.TV узнал о возможной причине пожара в автоцентре "Рольф" на улице Савушкина.

Крупный пожар в автоцентре "Рольф" на улице Савушкина начался в малярно-кузовном цеху. Об этом Piter.TV рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, работающего в соседнем автосалоне, в ходе возгорания никто из сотрудников "Рольфа" не пострадал. Работники объекта также подтвердили эту информацию в разговоре с мобильным корреспондентом Piter.TV, ведущемим стрим на месте ЧП.

Конкретную причину пожара собеседники СМИ не назвали, однако озвучили два возможных сценария.

Это такое пространство. Там всегда есть лакокрасочные материалы, часто летают искры. Вполне могло зажечься и вспыхнуть от этого. Или от банального короткого замыкания, проблем с проводкой. Собеседник Piter.TV

Источник Piter.TV уточнил, что людей из автоцентра вывели оперативно, служба безопасности в этом вопросе сработала хорошо. Кроме того, на улицу вывезли все машины, транспортные средства не пострадали. Однако собеседник выразил удивление, что существующие в расположении "Рольфа" технологии и специалисты не позволили им оперативно ликвидировать огонь.

Там есть специальные люди, есть служба безопасности. Странно, что они вовремя не успели потушить огонь. Собеседник Piter.TV

Ранее мы писали, что в Петербурге горит крупный автосалон "Рольф". Piter.TV вел прямую трансляцию тушения пожара в течение 45 минут.