Истекающий кровью мигрант обратился за помощью в аптеку на Старо-Петергофском проспекте

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии в Мариинскую больницу.

Неизвестный ранил ножом мигранта на Старо-Петергофском проспекте. пострадавший обратился за помощью к продавцу в аптеке вечером 4 апреля. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии в Мариинскую больницу. У него диагностированы раны живота, груди, перитонит. Также мужчина находился в легком опьянении.

Со слов пострадавшего, около шести вечера на него напал неизвестный.

Ранее стало известно, что мужчина остался без ног после наезда электрички на перегоне "Дудергоф-Тайцы".

Фото: Piter.tv