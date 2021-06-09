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Истекающий кровью мигрант обратился за помощью в аптеку на Старо-Петергофском проспекте
Сегодня, 8:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Истекающий кровью мигрант обратился за помощью в аптеку на Старо-Петергофском проспекте

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Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии в Мариинскую больницу.

Неизвестный ранил ножом мигранта на Старо-Петергофском проспекте. пострадавший обратился за помощью к продавцу в аптеке вечером 4 апреля. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии в Мариинскую больницу. У него диагностированы раны живота, груди, перитонит. Также мужчина находился в легком опьянении.

Со слов пострадавшего, около шести вечера на него напал неизвестный.

Ранее стало известно, что мужчина остался без ног после наезда электрички на перегоне "Дудергоф-Тайцы".

Фото: Piter.tv

Теги: мигрант, ножевое ранение, старо-петергофский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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