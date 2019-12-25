Исследователи научились определять признаки жизни удаленно

Специалисты Бернского университета и Национального центра компетенции в области исследований разработали новую методику определения признаков жизни. Она позволяет делать это с вертолета, на двухкилометровой высоте. Статья была опубликована на портале phys.org.
Отмечается, что новую технологию назвали PlanetS. Она имеет большое значение для развития дистанционного зондирования.
Теперь ученые с большого расстояния смогут определять гомохиральность молекул в клетках организмов. Это ключевое свойство жизни.
Фото: pixabay
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