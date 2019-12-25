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Исследователи научились определять признаки жизни удаленно
Сегодня, 11:38
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Исследователи научились определять признаки жизни удаленно

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Новую технологию назвали PlanetS.

Специалисты Бернского университета и Национального центра компетенции в области исследований разработали новую методику определения признаков жизни. Она позволяет делать это с вертолета, на двухкилометровой высоте. Статья была опубликована на портале phys.org.

Отмечается, что новую технологию назвали PlanetS. Она имеет большое значение для развития дистанционного зондирования.

Теперь ученые с большого расстояния смогут определять гомохиральность молекул в клетках организмов. Это ключевое свойство жизни.

Фото: pixabay 

Теги: признаки жизни, ученые
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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