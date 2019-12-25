Исследования вакцин от ВИЧ в России: испытания на животных прошли успешно

Доклинические исследования завершатся в I квартале 2026 года.

Российские ученые из Федерального медико-биологического агентства завершили исследования защитных свойств новых препаратов от ВИЧ "КомбиМаб-1" и "КомбиМаб-2" на животных. Соответствующее заявление сделали журналисты новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу ФМБА. Специалисты пояснили, что оба заявленных препарата эффективно подавляют репликацию вируса.

На сегодняшний день завершены исследования протективных свойств препаратов "КомбиМаб-1" и "КомбиМаб-2" на модели гуманизированных животных, инфицированных ВИЧ. Показано, что оба препарата эффективно подавляют репликацию ВИЧ и защищают популяцию CD4+ лимфоцитов на протяжении всего периода наблюдения. пресс-служба ФБМА России

Эксперты уточнили, что так как ВИЧ является высоко вариабельным вирусом, способным легко уходить от иммунного ответа, то для пациента существует риск, что для полной защиты от заболевания одного препарата, экспрессирующего три антитела, может быть недостаточно. Поэтому медицинский персонал разработал второй комбинированный препарат "КомбиМаб-2", доклинические исследования безопасности которого завершатся в первом квартале 2026 года. Известно, что клинические исследования обоих препаратов будут начаты одновременно.

В Петербурге за шесть месяцев 2025 года выявлен 981 случай ВИЧ-инфекции.

Фото: Piter.tv