Исследование: У каждого пятого петербуржца выработались антитела к коронавирусу

Доля горожан, у которых уже выработались антитела, продолжает расти.

Опубликованы исследования тестирования петербуржцев на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что доля горожан, у которых они уже выработались, продолжает расти. Результаты исследования с данными с 18 мая по 22 октября представила компания "Инвитро".

Отмечается, что за это время в клиниках сети провели более 72 тысяч тестов, из которых 21,1% оказались положительными. Из сделавших тест 58 процентов – женщины, а 42 – мужчины. Распределение по возрасту такое: 3% прошедших тест – младше 14 лет, 2% – 14-18 лет, более половины (57%) – 18-45 лет, 32% – 45-65 лет, 6% – старше 65 лет.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как скоро рост заболеваемости по коронавирусу пойдет на спад и что для этого нужно делать.

Фото: Piter.tv