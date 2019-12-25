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Испытания теплосетей пройдут в двух районах Петербурга 21 июня
Сегодня, 10:57
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Испытания теплосетей пройдут в двух районах Петербурга 21 июня

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Температура воды в трубах  во время испытаний не превысит 40 градусов.

В среду, 21 июня в Московском и Фрунзенском районах состоятся профилактические испытания теплосетей перед началом отопительного сезона. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Специалисты проведут работы, которые затронут Малую Балканскую, Белградскую, Будапештскую, Софийскую, Пражскую, Белградскую, Софийскую улицы. Также испытания пройдут на улицах Турку, Белы Куна, Дмитрова, Фучика и в Альпийском переулке.

Кроме того, инфраструктуру оценят на Звездной улице, улицах Орджоникидзе, Типанова, Ленсовета, на Кузнецовской и Бассейной улицах. На территории Московского района проверка охватит Витебский, Дунайский, Московский проспекты, проспект Космонавтов и Юрия Гагарина, Южное и Московское шоссе.

Как подчеркнули теплоэнергетики, температура воды в трубах  во время испытаний не превысит 40 градусов.

Фото: Teegram / комитет по энергетике

Теги: санкт-петербург, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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