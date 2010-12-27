Искусственный интеллект отнимет работу у десятков миллионов жителей России

Эксперты считают, что развитие искусственного интеллекта грозит глобальной безработицей

Директор департамента технологических конкурсов фонда, Сколково Альберт Ефимов выразил неутешительный прогноз на форуме "Открытые инновации", состоявшийся 16 октября в Москве. По мнению директора департамента внедрение искусственного интеллекта в жизнь может лишить работы более 40 млн человек.

"Фонтанка" сообщает, что, по мнению Ефимова, первым делом это коснётся 4 млн людей, занимающихся коммерческим извозом, так как на данный момент развивается беспилотный транспорт.

"Сейчас дальнобойщик – это высококвалифицированный шофер. А если искусственный интеллект сделает эту работу «доступной для домохозяйки», – оплата труда сократится в разы», - констатировал спикер.

По мнению заведующего лаборатории МФТИ Константина Воронцова, с внедрением искусственного интеллекта останутся без работы бухгалтеры и юристы, занимающиеся сейчас бумажным документооборотом. Также исчезнет и вакансия оператора колл-центра. Конкуренция с искусственным интеллектом не будет грозить только врачам. У них появится больше времени на общение с пациентом. Но когда именно это случится, никто не уточнил.