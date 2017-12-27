Исаакиевский собор заработал 900 млн рублей за 2017 год

Доходы Исаакиевского собора за 2017 год составили 890,8 млн рублей.

Церковные службы в Исаакиевском соборе и Спасе на Крови за прошлый год посетили 37,5 тыс. человек, сообщает "Интерфакс" ссылаясь на пресс-службу городского музея-памятника.

"В 2016 году Исаакиевский собор и Спас на Крови посетили 3 млн 810 тыс. человек, в 2017 году - 3 млн 814 тыс. человек. Что касается верующих, в 2016 году службы посетили 31,6 тыс. человек, в 2017 - 37,5 тыс. человек", - уточнил в агентстве.

В прошлом году в Исаакиевском соборе провели 638 служб (что на 2-е меньше, чем в 2016). В Спасе на Крови прошло 184 богослужения (что на 99 больше, чем в 2016).

"Такой рост в Спасе на Крови обусловлен появлением вечерних богослужений в дополнение к утренним. Это планово, и не связано с приходом нового директора", - отметили в пресс-службе. "Видимо, рост числа верующих связан с последними событиями, когда обсуждалась возможная передача собора РПЦ".

Доходы Исаакиевского собора за 2017 год - 890,8 млн рублей (в 2016 году - 864,8 млн рублей). Расходы в 2017 году составили 737,5 млн рублей, при этом 206,3 млн рублей было направлено на реставрацию.

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