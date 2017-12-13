Исаакиевские интерьеры отреставрируют за 50 млн рублей

Исаакиевский собор объявил конкурс на реставрационные работы. Согласно заявке, которая опубликована на сайте госзакупок, музей-заповедник готов выделить на работы до 48 миллионов 100 тысяч рублей.
Одно из желаний руководства - работы должны быть выполнены до конца 2018 года. Подрядчик должен будет очистить элементы интерьеров от загрязнений, сальных паров и копоти, которые появляются при горении свечей во время богослужений.
Также на реставрацию также отправят картину "Моление о чаше" Семена Живаго. Красочный слой полотна покрылся трещинами, его необходимо реставрировать и очистить от загрязнений.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 марта. Победителя объявят четыре дня спустя 16 марта.
Не успели рпц передать, а уже попрошайничают. По чем опиум для народа?