Исаакиевские интерьеры отреставрируют за 50 млн рублей

Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" объявил конкурс на реставрационные работы.

Исаакиевский собор объявил конкурс на реставрационные работы. Согласно заявке, которая опубликована на сайте госзакупок, музей-заповедник готов выделить на работы до 48 миллионов 100 тысяч рублей.

Одно из желаний руководства - работы должны быть выполнены до конца 2018 года. Подрядчик должен будет очистить элементы интерьеров от загрязнений, сальных паров и копоти, которые появляются при горении свечей во время богослужений.

Также на реставрацию также отправят картину "Моление о чаше" Семена Живаго. Красочный слой полотна покрылся трещинами, его необходимо реставрировать и очистить от загрязнений.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 марта. Победителя объявят четыре дня спустя 16 марта.