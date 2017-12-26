Иркутская модель разделась в лесу для фотосессии с елью

Иркутская модель разделась в лесу в знак протеста против вырубки елей

Иркутская модель Лиана Клевцова разделась для фотосессии в зимнем лесу. Таким образом она выступила в знак протеста против вырубки елей к Новому году.

Девушка опубликовала свои обнаженные фото с наряженной в лесу елкой и видео, в котором показаны кадры «за сценой» на своей странице ВКонтакте.

"Для того, что бы создать новогоднее настроение не обязательно рубить деревья. Лучше нарядить живую ель. А для дома рынок заполнен искусственными красавицами на любой вкус и кошелёк. Наш регион и так ежегодно страдает от лесных пожаров, теряя тысячи гектаров драгоценных деревьев, которые являются "лёгкими" планеты. Поэтому мы на собственном примере решили показать как красиво и ярко можно встретить новогодние праздники, сохранив деревья живыми" (орфография и пунктуация автора сохранены), – говорится в сообщении Лианы Клевцовой.

Можно отметить, что это не первая акция в обнаженном виде. В прошлом Лиана снималась в фотосессиях, которые были посвящены проблемам ипотечного кредитования "Голая правда", убийства животных, росту цен на бензин и повышению тарифов на проезд в общественном транспорте Иркутска.

Видео: ВКонтакте / Лиана Клевцова

