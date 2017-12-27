Иркутск:Мужчина спас морозной ночью 3-летнего ребенка в пижаме

Появились подробности этого происшествия.

В ночь на 21 января, когда на улице стоял 30-градусный мороз мужчина увидел на улице 3-летнего ребенка в пижаме.

Случайный прохожий увидел маленького мальчика в легкой пижамке в районе дома 349 по улице Розы Люксембург. Мужчина попытался узнать у малыша, где его дом, но его страния не увенчались успехом и тогда он обратился за помощью в полицию. Только на следующий день сотрудники разыскали 22-летнюю мать мальчика.

Молодая женщина сказала, что оставила ребенка под присмотром некой подруги, а сама отправилась в гости. Следственными органами назначена доследственная проверка по признакам преступления предусмотрекнной статьей "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В настоящее время женщина привлечена к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Причину, по которой малыш оказался в 30-ти градусный мороз в одной пижаме на улице, сейчас устанавливают следователи.

СУ СК РФ по Иркутской области

По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы, сроком до трёх лет.