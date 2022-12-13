За январь объемы ипотечного кредитования в Петербурге упали на 56%

В первый месяц 2023 года горожане взяли 2260 кредитов на 11,36 млрд рублей.

В январе 2023 года Северная столица пережила падение показателей по ипотеке. За 12 месяцев объёмы ипотечного кредитования уменьшились на 56%, а число выданных кредитов сократилось на 60%. Об этом свидетельствуют данные представителей "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ).

Всего за указанный период в Петербурге взяли 2260 кредитов на 11,36 млрд руб. Объёмы ипотеки по всей России в годовом отношении уменьшились на 38%. Так, за первый месяц года выдано 56 3200 ипотечных кредитов на 192,59 млрд руб.

Средний размер кредита за год по стране остался почти неизменным (3,42 млн рубля против 3,41 млн рублей в январе 2022 года). Показатель за январь в Петербурге составил 5,04 млн рублей, а в Ленобласти – 4,13 млн руб.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на вторичное жилье в Петербурге за год сократился на 21,2%.

Фото: Piter.TV