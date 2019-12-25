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Ленобласть стала третьей в рейтинге регионов с самой доступной ипотекой
Сегодня, 10:14
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Ленобласть стала третьей в рейтинге регионов с самой доступной ипотекой

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Приобрести типовую двухкомнатную квартиру в кредит могут 52,6% жителей региона.

Ленобласть стала третьей в рейтинге регионов РФ по доступности ипотеки для семей. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное РИА Новости.

Топ возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ – там приобрести типовую двухкомнатную квартиру в кредит могут 76,8% семей. На второй строчке расположилась Магаданская область с 63% имеющих возможность взять ипотеку. 

"Бронза" рейтинга досталась 47-ому региону, где приобрести жилье таким образом могут 52,6% семей.

Ранее стало известно, на что уходит большая часть зарплаты жителей Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: ипотека, ленинградская область, рейтинг
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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