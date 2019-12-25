Иордания отменила визы для россиян

Соглашение между странами о взаимной отмене визовых требований вступает в силу 13 декабря.

Иордания отменила визы для граждан России. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Соглашение между странами о взаимной отмене визовых требований вступает в силу 13 декабря 2025 года. В МИД напомнили, что соответствующи документ подписали в Москве 20 августа. Граждане России смогут въезжать и пребывать на территории Иордани без виз до 30 дней.

Отмечается, что безвизовый срок действует при условии,что россияне не будут осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на территории Иордании, а также учиться или постоянно проживать в стране. Суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года. Аналогичные права при посещений РФ предоставляются и гражданам Иордании.

Фото: pxhere.com