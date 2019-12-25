Китайские компании заинтересовались инвестиционными проектами Петербурга

Инвесторов интересовали возможности для строительства объектов туристической, транспортной, конгрессной инфраструктуры.

В четверг, 6 августа, стало известно, что в Петербурге состоялось совещание между представителем губернатора Олегом Марковым ,представителями профильных комитетов и представителями китайского бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В ходе совещания, китайские инвесторы проявили интерес к проектам по строительству объектов туристической, транспортной, конгрессной инфраструктуры. Петербургские эксперты предоставили им проработанные инвестиционные проекты.

Олег Марков отметил, что власти Северной столицы надеются, что китайские компании будут участвовать в жизни Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что жители Петроградского района намерены своими силами восстановить "зеленую" стену.

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