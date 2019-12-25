Инвестора книжного магазина могут вернуть в Дом Зингера

Если поступят "конструктивные и конкретные предложения по возвращению в проект", Мамишев их рассмотрит.

В Петербурге власти города ведут переговоры с главой азербайджанской диаспоры в Петербурге, миллиардером, инвестором книжного Вагифом Мамишевым о возвращении в Дом Зингера. Об этом в пятницу, 28 октября, пишет "Деловой Петербург".

По предварительным данным, сейчас обсуждается вариант предоставить под проект бизнесмена несколько бывших помещений АО, в которых когда–то работали книжные магазины сети и которые сейчас пустуют.

Петербургский Дом книги ушел из Дома Зингера в 1999 году. Его место заняла компания, которая связана с арендатором здания, она открыла здесь собственный книжный магазин. Позже предприятие оказалось на грани банкротства. Ему помогло ООО "Дом книги", связанное с Вагифом Мамишевым. Компания договорилась со Смольным, что в обмен на инвестиции получит 49% акций АО "ТФ "Санкт–Петербургский Дом книги"". В итоге структура Вагифа Мамишева выдала заём предприятию, но получила лишь 1 акцию.

Если поступят "конструктивные и конкретные предложения по возвращению в проект", Мамишев их рассмотрит.

Фото: Piter.tv

