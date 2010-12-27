Инвестиционная команда Ленинобласти встретилась с бизнесменами Лужского района в режиме онлайн

Вопросы от бизнесменов поступали в ходе видеосвязи, также общение транслировалось в группе "Экономическое развитие Ленинградской области" в соцсети ВКонтакте.

Инвестиционная команда Ленинградской области провела встречу с бизнесменами Лужского района в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Вопросы от бизнесменов поступали в ходе видеосвязи, также общение транслировалось в группе "Экономическое развитие Ленинградской области" в соцсети ВКонтакте.

Больше всего предпринимателей интересовали меры поддержки малого бизнеса, подключение к электрическим сетям, звучали также вопросы о согласовании и выдаче градостроительной документации, увеличении числа окон приема-выдачи документов в МФЦ в Луге, запрете несанкционированной торговли. Всего прозвучало около 20 вопросов, некоторые из них получат развитие в виде уже конкретной проработки проблемы с соответствующей структурой.

"Это наш первый подобный опыт общения в режиме видеосвязи, и он удался. В первую очередь, хотел бы поблагодарить вас за настрой и честный разговор: если вы не расскажете о своих проблемах, то мы о них можем не узнать. Сегодня мы получили предметные вопросы, которые позволят скорректировать нашу работу по улучшению инвестиционного климата в регионе", – обратился к участникам встречи заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Встречи представителей бизнеса региона с инвестиционной командой Ленинградской области во главе с заместителем правительства Ленинградской области Дмитрием Яловым регулярно проходят в разных районах. Впервые для этого был выбран формат онлайн общения.

В региональную инвестиционную команду входят представители органов исполнительной власти Ленинградской области, ресурсоснабжающих организаций, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, филиала ФГБУ ФКП "Росреестр" по Ленинградской области.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО