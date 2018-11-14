Также в пятерку лидеров по инвестициям вошли Сосновоборский городской округ (39,3 млрд рублей), Выборгский (26,7 млрд рублей), Кингисеппский (20,2 млрд рублей) и Гатчинский (19,2 млрд рублей) районы.

По итогам 2018 года инвестиции в науку Всеволожского района превысили 26 млрд рублей.

По оперативным данным Петростата, Всеволожский район стал лидером по инвестициям: объем вложений крупных и средних предприятий по всем отраслям составил 64,5 млрд рублей. Больше всего капиталовложений пришлось на профессиональную, научную и техническую деятельность (26,5 млрд рублей), на втором месте – строительство (12,2 млрд рублей), еще 10,5 млрд рублей району принесли операции с недвижимым имуществом, 6,6 млрд рублей составили инвестиции в обрабатывающие производства.

Также в пятерку лидеров по инвестициям вошли Сосновоборский городской округ (39,3 млрд рублей), Выборгский (26,7 млрд рублей), Кингисеппский (20,2 млрд рублей) и Гатчинский (19,2 млрд рублей) районы.

В целом по Ленинградской области больше всего крупные и средние предприятия инвестировали в строительство – 43% от общего объема или 186,1 млрд рублей. Доля обрабатывающих производств в общем объеме инвестиций составила 15% или 64,8 млрд рублей. Инвестиции в обеспечение электроэнергией и газом составили 59,5 млрд рублей или 13,8% от общего объема. В осуществление профессиональной, научной и технической деятельности в 2018 году было вложено 50,5 млрд рублей или 11,7% от общего объема инвестиций.

Напомним, по итогам 2018 года общий объем инвестиций в экономику Ленинградской области составил 466,9 млрд рублей, при этом инвестиционные вложения крупных и средних предприятий формируют 92,6% общего объема инвестиций области.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти