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Интервью журналиста Карлсона с Путиным длилось два часа

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По словам ведущего Джонса, интервью выйдет "очень-очень скоро".

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным длилось два часа. Об этом сообщил ведущий радио-шоу Алекс Джонс в своем аккаунте в социальной сети Xю

По его словам, эту информацию сообщил лично Карлсон. Джонс добавил, что интервью выйдет "очень-очень скоро". Также ведущий отметил, что интервью будет эпичным и войдет в историю.

Ранее мы сообщали, что анонс интервью Путина журналисту Карлсону набрал более 50 миллионов просмотров.

Видео: X / Alex Jones

Теги: алекс джонс, владимир путин, интервью, президент россии, сша, такер карлсон
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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