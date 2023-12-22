Интервью журналиста Карлсона с Путиным длилось два часа

По словам ведущего Джонса, интервью выйдет "очень-очень скоро".

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным длилось два часа. Об этом сообщил ведущий радио-шоу Алекс Джонс в своем аккаунте в социальной сети Xю

По его словам, эту информацию сообщил лично Карлсон. Джонс добавил, что интервью выйдет "очень-очень скоро". Также ведущий отметил, что интервью будет эпичным и войдет в историю.

Ранее мы сообщали, что анонс интервью Путина журналисту Карлсону набрал более 50 миллионов просмотров.

Видео: X / Alex Jones