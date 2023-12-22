Интервью журналиста Карлсона с Путиным длилось два часа

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным длилось два часа. Об этом сообщил ведущий радио-шоу Алекс Джонс в своем аккаунте в социальной сети Xю
По его словам, эту информацию сообщил лично Карлсон. Джонс добавил, что интервью выйдет "очень-очень скоро". Также ведущий отметил, что интервью будет эпичным и войдет в историю.
Ранее мы сообщали, что анонс интервью Путина журналисту Карлсону набрал более 50 миллионов просмотров.
Видео: X / Alex Jones
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