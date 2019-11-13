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"Я всегда занималась тем, что мне нравилось": Ирина Хакамада — о счастье, женщинах и карьере

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Секретами успеха Хакамада поделилась с петербурженками на мастер-классе "Драйв, кайф и карьера".

Piter TV поговорил с бывшим кандидатом в президенты России и бизнес-тренером Ириной Хакамадой, которая приехала в Петербург с мастер-классом для женщин "Драйв, кайф и карьера". Хакамада рассказала, почему в российской политике, экономике и кино так мало женщин, как женщине сохранить баланс между карьерой и семьей, и поделилась своим секретом счастья.

Счастье у  каждого разное. У меня секрет заключается в том, что я счастье соединяю с успехом. Успех можно представить в виде денег и статуса, а счастье — это сердце и душа. Если вы делаете то, что вам нравится, но это приносит вам деньги и статус, вот тогда и получается счастье. Я всегда занималась тем, что мне нравилось.

Ирина Хакамада, бизнес-тренер

Ранее Хакамада прокомментировала возможное обнуление президентских сроков Владимира Путина. Предложение внесла в Госдуму женщина-космонавт и депутат Валентина Терешкова. 

Видео: Piter.TV

Теги: ирина хакамада, личностный рост, хакамада
Категории: Картина дня, Интервью, Лента новостей, Новости СПб,

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