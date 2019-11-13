"Я всегда занималась тем, что мне нравилось": Ирина Хакамада — о счастье, женщинах и карьере

Piter TV поговорил с бывшим кандидатом в президенты России и бизнес-тренером Ириной Хакамадой, которая приехала в Петербург с мастер-классом для женщин "Драйв, кайф и карьера". Хакамада рассказала, почему в российской политике, экономике и кино так мало женщин, как женщине сохранить баланс между карьерой и семьей, и поделилась своим секретом счастья.
Счастье у каждого разное. У меня секрет заключается в том, что я счастье соединяю с успехом. Успех можно представить в виде денег и статуса, а счастье — это сердце и душа. Если вы делаете то, что вам нравится, но это приносит вам деньги и статус, вот тогда и получается счастье. Я всегда занималась тем, что мне нравилось.
Ирина Хакамада, бизнес-тренер
Ранее Хакамада прокомментировала возможное обнуление президентских сроков Владимира Путина. Предложение внесла в Госдуму женщина-космонавт и депутат Валентина Терешкова.
Видео: Piter.TV
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