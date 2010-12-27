Лекция Ирины Хакамады

В Петербурге состоится мастер-класс одного из лучших бизнес-тренеров страны под названием "Дао жизни: три шага к успеху в эпоху перемен".

Ирина Хакамада соединила в нем три направления: восточную философию, западные бизнес-подходы, российскую культуру модерна и пост-модерна. В основу мастер-класса легли собственные методики Ирины по достижению успеха. Если вы стремитесь соединить успех в карьере и личное счастье, наладить отношения с близкими, свести к минимуму конфликты, больше зарабатывать и добиться успеха, то самое время познакомиться с действенными способами, которые помогут вам изменить себя и свою жизнь уже сейчас.

В программе:

Критерии успеха: принципы и инструменты

Качество личности в XXI веке: интеллект, дух, физика

Методы формирования суперличности

Навыки и умения качественной личности

Как повысить самооценку, убрать страхи

Как избавиться от перегрузок и депрессии

Как побороть прокрастинацию

Дао жизни: путь к себе

Когда: 13 ноября в 19:00

Где: КЗ "КОЛИЗЕЙ" (Невский проспект, 100)

Билеты: в кассах города и на сайте hakamada.spb.ru

Фото: vk.com/irinakhakamadaofficial