Лекция Ирины Хакамады

Ирина Хакамада соединила в нем три направления: восточную философию, западные бизнес-подходы, российскую культуру модерна и пост-модерна. В основу мастер-класса легли собственные методики Ирины по достижению успеха. Если вы стремитесь соединить успех в карьере и личное счастье, наладить отношения с близкими, свести к минимуму конфликты, больше зарабатывать и добиться успеха, то самое время познакомиться с действенными способами, которые помогут вам изменить себя и свою жизнь уже сейчас.
В программе:
- Критерии успеха: принципы и инструменты
- Качество личности в XXI веке: интеллект, дух, физика
- Методы формирования суперличности
- Навыки и умения качественной личности
- Как повысить самооценку, убрать страхи
- Как избавиться от перегрузок и депрессии
- Как побороть прокрастинацию
- Дао жизни: путь к себе
Когда: 13 ноября в 19:00
Где: КЗ "КОЛИЗЕЙ" (Невский проспект, 100)
Билеты: в кассах города и на сайте hakamada.spb.ru
Фото: vk.com/irinakhakamadaofficial
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