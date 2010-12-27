Интернет-мемы с Путиным покажут на выставке в Москве

В Доме поэтов откроется выставка с мемами про Путина.

В Доме поэтов 6 октября, в преддверии дня рождения президента России Владимира Путина, состоится выставка на которой будут представлены самые популярные и нашумевшие мэмы с нашим президентом.

Организаторы назвали выставку "Путин -мем". По их мнению, Путин уже давно перерос статус просто президента, а превратился в международный мем и самого популярного персонажа на обложках СМИ, демотиваторов и фотожаб.

Стоит заметить, что выставка ориентирована не только на молодежь, но и на старшие поколения. Специально для людей, кто прошел мимо забавных картиночек в интернете и не понял тонкий и своеобразный юмор интернет-пользователей, к каждому "экспонату" будет прилагаться расшифровка.