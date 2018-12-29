Интересные люди Выборга: Виктор Усачев - 14 лет на БАМе

История человека, который 14 лет своей жизни провел на строительстве легендарного БАМа.

По утрам, в парке у стадиона Авангард вы можете встретить этого высокого спортивного мужчину. Виктор Усачев – человек с необычной судьбой. Комсомолец и рабочий, поэт и спортсмен, он провел 14 лет на строительстве БАМа. Виктор был одним из первых выборжан на всесоюзной комсомольской стройке и до сих пор считает это время лучшим в своей жизни.

Все началось в середине 70-х, когда на затянувшуюся стройку Байкало-Амурской магистрали призвали молодежь. Это в будущем сюда приедут тысячи студентов, про БАМ снимут фильмы и напишут песни. Но тогда, в 74 году в Выборге, про него знали немногие. В том числе – молодой парень Витор Усачев. Он только что вступил в комсомол, интересовался боксом и хотел попробовать себя на одной из дальних строек.

Виктор Усачев на БАМе (фото из личного архива)

На БАМ попал случайно – сначала чуть не уехал на строительство безымянного цементного завода.

Меня уже распределили. Пошел я на вокзал, чтобы домой ехать в Гаврилово. Стою на крылечке, и смотрю - Юра Селиков. Быстрым шагом идет к вокзалу, увидал меня, еще быстрее пошел. Говорит - как только я ушел, пришла из Ленинграда телефоннограма, что нужен человек на какую-то комсомольскую стройку. Только это далеко. А мне - чем дальше, тем лучше. Я согласился. Даже не знад куда еду, только знал, что какую-то железную дорогу будем строить. Виктор Усачев

Это теперь мы знаем, что тогда Ленинградская область готовила один из первых бамовских отрядов. А Виктор еще не догадывался, что станет частью истории. Оттого его удивила торжественная встреча в Ленинграде и в Москве. Экскурсии, гостиницы, официальные приемы, встречи со знаменитостями… голова шла кругом!Говоря современным языком, бамовцы почувствовали себя настоящими звездами

Я раньше только по телевизору видел, как военные входят в эти залы большие. А тут - увидел вживую. Я высокий, 1 метр 84 сантиметра - а они еще выше. Это производит впечатление. Левитана видел, Ирину Роднину, генералов в форме. Нас возили по городу, везде встречали празднично. И провожала нас вся Москва. В районе трех вокзалов было все людьми загружено. Мне вручили знамя, я его нес перед всеми... Виктор Усачев

Но впереди молодежь ждала совсем другая романтика. Ребят привезли в Усть-Кут, потом забросили на вертолетах на делянку у Таира и первые ночевки показали, что к чему.

Что за условия были – ночевали мы в палатках. Склон сопки – там приходилось поднимать. Одна сторона на земле, другую поднимали вот так. А там весна, это снег может пойти, ветер холодный, дождь.ечка у нас без задвижки. Натопим на ночь, а к утру как на улице. Виктор Усачев

Началась работа. Комсомольцы строили мосты, дороги, жилые здания и целые поселки. Работа помогала согреться и сплотиться – филонить не получилось ни у кого. Эти первые годы и были самыми сложными. Вокруг не было ни дорог, ни жилья – все приходилось строить самим. Особенно нелегко приходилось, когда молодежь посылали рубить лес.

Этому никак не научишься, пока не начнешь работать. Сколько не объясняй, теория ничего не даст. С утра вставали пораньше, часов в 5-6 и шли работать. Потому что днем поднималась жара невыносимая, махать на ней топором и пилой невозможно. Слепни, мошка донимали - все лесные насекомые на тебе сидели. А потом идешь на обед, видишь два дерева на большом расстоянии друг от друга. А тебе кажется, что ты не пройдешь - впечатление, что плечи на несколько метров раздались. И проходишь боком... Виктор Усачев

Однако комсомольцев поддерживала дружба. Виктор до сих пор считает, что нет сильнее чувства, чем БАМовское братство. Оно объединяло всех - людей разных возрастов, пола и национальностей.

Грузинам привозили всегда еду. Посылки большие. И они приезжали на машинах, выгружали из кузова и разносили по нашим палаткам. Отдавали просто так. Если бы этого не было, там все бы разбежались сразу. Виктор Усачев

Здесь же у Виктора появилось и другое хобби – фото и видеосъемка. Он везде носил с собой фотоаппарат, чтобы снимать красоты сибири и своих друзей. Это увлечение подарило нам десятки уникальных снимков – живую летопись БАМа.

Конечно, на стройке были и неприятные моменты. Глупость начальства, из-за которой пришлось сжечь массу древесины, заготовленной с таким трудом. Ошибки при проектировании дорог, и даже несчастные случаи. Так Виктор Усачев потерял нескольких друзей в страшных и нелепых авариях. Но все-таки хорошего было больше. Дружба, бамовские свадьбы, труд –именно это было главным для комсомольцев.

Почему я оттуда не уехал и столько там пробыл? Там дружба была дружбой. Это словами не передать. Это надо было пережить.

В конце 80-х Виктор вернулся в Выборг. Говорит, что было тяжело оставлять БАМ, особенно поселок Звездный, который он строил своими руками. За жизнью этого места он следит и сейчас. Впрочем, как и за судьбами своих товарищей – в этом Виктору помогают социальные сети.

Я раньше с компьютером не дружил. А потом зашел в социальные сети... и увидел всех ребят там. Когда начал встречать СВОИХ, с кем работал... даже дыхание перехватывало. Казалось, все пропало, ничего не вернуть - а тут, вот они, рядом!

Опыт БАМовцев вскоре пригодился Выборгу. Они активно участвовали в строительстве целых кварталов. Вот и Виктор устроился каменщиком – и принялся отстраивать Выборг. Он помнит все "свои дома" и гордится ими до сих пор. В одном из таких зданий Виктор живет со своей женой. Новые дома по итальянской схеме в конце 80-х стали новинкой для древнего города. А молодые строители получили уникальную возможность – приобрести квартиры ценой своего труда. Стоит ли говорить, что молодежь старалась на совесть.

До 6го этажа все простенки были мои. Строили быстро. В ноябре 88-го я пришел сюда инструктором, а новый год 1990-го мы встретили здесь.

Сейчас наш герой ведет активный образ жизни. Он неожиданно для себя стал писать стихи – о жизни, молодости, друзьях с БАМа. В начале нулевых Виктор разбирал дневники тех лет и они вдохновили его на такое творчество.

У меня нет определенной темы. Это всегда приходит... не хочу сказать, что это талант... просто щелкает что-то внутри, и начинаешь писать. Сам не знаешь, с чего начнется и чем закончится. В какой-то момент захотелось поделиться с людьми.

Со временем эти тексты превратились в песни – творчество Виктора оценили композиторы и певцы из других городов. Он сотрудничает с музыкантами из Самары, Ульяновска, Петербурга. И в этих городах уже прозвучали его песни – в том числе – о Великой отечественной войне.

Прошелся по домам культуры, по коллективам. Никто не взял моих песен. Получается, они никому не нужны дома...

Тем интереснее, что в Выборге талант земляка пока что не пригодился. Он неоднократно предлагал свои песни местным коллективам, общался с ДК и Домом офицеров, но везде получал отказ. Виктор не скрывает – его обижает такое отношение. Поэт мечтает, что его песни когда-нибудь прозвучат в Выборге на дне победы или другом городском празднике.Так и не прозвучали пока в Выборге "Водители войны", "В Палатке утром" и "Письмо" - хорошие песни нашего земляка.

Пройдет время. Не будет нас. Уже сейчас люди не знают, что такое комсомол, что мы делали. А о нас так же забудут. И я хочу оставить в памяти у людей. В книгах и песнях.

Но главная мечта бамовца сегодня – написать книгу. Перенести на бумагу свои воспоминания, сохранить в памяти людей своих друзей, рассказать о БАМе честно и интересно. Он уверен, эти истории могут быть интересны и его ровесникам, и новым поколениям. Им будет чему поучиться у романтиков-комсомольцев, которые умели жить, дружить и трудиться.

Видео: Piter.TV