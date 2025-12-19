Интерес россиян к зарубежной недвижимости сократился на четверть по итогам 2025 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сервиса Prian.
По словам аналитиков, падение спроса российских покупателей в сфере недвижимости за рубежом наблюдается второй год подряд. Это подтверждают и и данные поисковых систем. Отмечается, что количество профильных запросов в интернете заметно сократилось.
Эксперты объясняют падение интереса трудностями при проведении платежей и ужесточением валютного контроля. Основные проблемы связаны с отсутствием возможности прямых переводов из российских банков. Кроме того, не всем покупателям подходят альтернативные способы расчетов. Наиболее заметно спрос упал в европейских странах.
