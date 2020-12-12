Интерактивное digital-art приключение Universum покажут на "Севкабеле"

В Севкабель Порту с 19 марта открывается новое мультимедийное пространство, разделенное по тематическим зонам digital-артистами.

На территории Севкабель Порта в здании УКТ с 19 марта появится новое пространство, разделенное по тематическим зонам. В оформлении зон принимали участие медиа-артисты из Петербурга и Москвы. Они приглашают гостей посетить созданную аудиовизуальную и технологическую вселенную.

На digital-выставке можно взаимодействовать с объектами искусства, трогать арт-объекты, фотографироваться и самому создавать снимки. Для комфортного посещения для зрителей предусмотрен проекционный бассейн с шарами, фотозоны для создания контента для TikTok, YouTube и Instagram, лаундж-зона. В пространстве будут проходить выступления артистов и лекционные занятия. Еще одной фишкой Universum является возможность игры на Playstation 5 на огромном экране.

Время проведения: 19 марта – 18 апреля, ежедневно

Место проведения: Севкабель Порт (Кожевенная линия, 40)

Стоимость билетов: от 0 (для детей до семи лет) до 1900 (Тариф "Семейный 2+2" 1900 рублей).



Фотои видео: Instagram/universumspace