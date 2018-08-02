Интерактивная выставка виртуальной реальности KOD

Гостей ждет немало активностей и открытий. С помощью шлемов виртуальной реальности можно попасть с парк Юрского периода, на затонувший корабль или стать зрителем шоу Cirque du Soleil, полетать на воздушном шаре.
Это и многое другое посетители смогут увидеть в "Севкабель Порт".
Место: Пространство "Севкабель Порт" (Кожевенная линия, 40)
Цена: взрослый – 490 рублей; дети до 14 лет, пенсионеры, студенты, инвалиды – 390 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Фото: ВК/ Выставка Виртуальной Реальности KOD
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