Интерактивная выставка виртуальной реальности KOD

На выставке представят более 40 VR-шлемов, позволят отправиться в путешествие в любую точку земного шара и даже погулять по Хогвартсу.

Гостей ждет немало активностей и открытий. С помощью шлемов виртуальной реальности можно попасть с парк Юрского периода, на затонувший корабль или стать зрителем шоу Cirque du Soleil, полетать на воздушном шаре.

Это и многое другое посетители смогут увидеть в "Севкабель Порт".

Место: Пространство "Севкабель Порт" (Кожевенная линия, 40)

Цена: взрослый – 490 рублей; дети до 14 лет, пенсионеры, студенты, инвалиды – 390 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Выставка Виртуальной Реальности KOD