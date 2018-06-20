У каждого жилкомсервиса Петербурга появилась страница в соцсетях

В своих электронных приемных жилкомсервисы оперативно отвечают на вопросы, вывешивают актуальные объявления и даже проводят опросы.

За прошедшую зиму каждый жилкомсервис завел свою страничку в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба ВЦКП.

Изначально на страницах в соцсетях публиковали информацию об уборке дворов, очистке кровель от снега и наледи, о вывозе снега. Сейчас в своих постах сотрудники активно рассказывают об этапах благоустройства.

В своих электронных приемных жилкомсервисы оперативно отвечают на вопросы, вывешивают актуальные объявления и даже проводят опросы. Как отмечают сами работники, в этом году становится все больше людей, которые пишут благодарности и узнают, как они могут присоединиться к субботнику. Адреса социальных страниц всех жилкомсервисов можно найти на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга.

Вычислительный центр ВЦКП вообще стал едва ли не первой в России организацией, работающей в сфере ЖКХ, которая сделала отраслевой сайт и специальный форум для общения с жителями города. Многие жители смогли получить там точную информацию о выполненных расчётах и начислениях, порядке ввода показаний и массе других сопутствующих вопросов.

Ранее на Piter.TV: Необычные "розовые квитанции" за ЖКУ появляются в новых домах.

Фото: Piter.TV