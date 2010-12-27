Инструкция: как можно сэкономить на оплате ЖКУ?

По закону горожанин обязан оплачивать счет за ЖКУ ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом. К примеру, майский счет ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» необходимо оплатить до 10 июня.

В связи с предстоящим периодом отпусков специалисты вычислительного центра пояснили, как можно сэкономить на оплате ЖКУ. Чтобы не переплачивать, очень важно следить за сроком оплаты счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Если вы несвоевременно или не полностью оплатили счет за ЖКУ, вам будут начислены пени.

Согласно Жилищному кодексу РФ, с 31 по 90 день просрочки начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. С 91 дня пени увеличиваются до 1/130 от ставки рефинансирования Центрального банка РФ. По закону горожанин обязан оплачивать счет за ЖКУ ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом. К примеру, майский счет ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" необходимо оплатить до 10 июня.

Расчет суммы пеней производится после погашения имеющейся задолженности, так как дата платежа определяет расчетный период для начисления пеней. Сумма пеней будет отражена в счете следующего месяца. Оплатить счёт с задолженностью желательно до 23 числа для возможности учета информации о погашении долга в счете следующего месяца. Важно выполнить данное условие до указанного числа, так как счёт формируется из информационного среза на 26 число. Информация, которая поступает после 25 июня уже не учитывается в счета за июль и будет отражена в счетах за август.

Данные с приборов учёта необходимо передавать в расчетный центр своевременно для производства начислений за жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, собственники смогут экономить свои денежные средства и не переплачивать за ЖКУ в летний период.

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