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Инсталляция U-space "Вишнёвый сад"
Сегодня, 10:00
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Shdaria
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Инсталляция U-space "Вишнёвый сад"

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В Эрарте состоится Инсталляция U-space "Вишнёвый сад".

На инсталяции гости увидят зеркальные полы, гроздья белоснежных стеклянных шаров, музыка Моцарта - все это можно лицезреть в пространстве U-space "Вишнёвый сад".
 
Создатели этой инсталляции вдохновлялись японским преданием о старике, который решившил посадить тысячи вишнёвых деревьев, чтобы оставить след о себе на этой земле. Растения увядали из-за засухи и дождей, но пожилой мужчина не отступал. Он продолжал ухаживать за своим садом. В результате саженцы прижились, но пожилой человек не дожил до дня, когда всё зацвело.
 
Фото: KudaGo 
Теги: афиша спб , куда сходить в петербурге , эрарта
Категории: куда сходить в петербурге Выставки

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