При входе в приложение теперь всплывает сообщение со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Instagram стал оповещать о мерах профилактики коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Так, теперь при входе в соцсеть всплывает сообщение со ссылкой на сайт Роспотребнадзора. При переходе по ссылке пользователь попадает на сайт ведомства, где может узнать все подробности о коронавирусе. Также на сайте можно узнать о том, как предотвратить распространение коронавируса COVID-19.

Отметим, что соответствующие меры оповещения появились также во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Ранее мы сообщали о том, что в США граждане получат по тысяче долларов из-за пандемии коронавируса.

Фото: rospotrebnadzor.ru