Инспекторы эко-контроля подрались с предпринимателями за правом владения совами на Невском проспекте

В Центральном районе произошла массовая потасовка с участием госструктур, казаков и фотографов.

Вечером 20 марта на Невском проспекте разыгралась нешуточная сцена за борьбу редких сов и неясытей. Инспекция экологического надзора пыталась защитить ночных хищников от правонарушителей, которые предлагают сфотографироваться с птицами. Чтобы отбить сов, сотрудника госведомства пришлось вступить в драку. Как сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, в ходе потасовки пострадали казаки, также выступающие на стороне правительства.

Сотрудники ведомства занимались проверкой информации о незаконном использовании редких видов птиц в коммерческих целях. К рейду присоединилось двое казаков из хутора “Константиновский”: с ними Комитет сотрудничает с февраля 2018 года. Нарушители были замечены на пересечении невского проспекта и набережной реки Мойки. В руках у фотографов-продавцов находились три особи: две ушастые совы и серую неясыть. Данные животные занесены в “Красную книгу”. В отношении граждан был составлен административный протокол. Когда сотрудники экослужбы собрались изъять птиц, граждане оказали сопротивление. “Предприниматели” вызвали подкрепление и начали драку.



В результате сов все-таки удалось отстоять сотрудникам госслужбы. Их оппоненты сбежали с места произошедшего. Их розыском занимается полиция Центрального района. В настоящее время птиц перенаправили в реабилитационный центр.

