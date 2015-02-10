Инспекторы ГИБДД Петербурга задержали 139 пьяных водителей в январе

Еще трое автовладельцев сели за руль в наркотическом опьянении, а 83 человека решили отказаться от медосвидетельствования.

В среду, 3 февраля, управление ГИБДД по городу и области подвело итоги рейдов по выявлению пьяных водителей, проводимых в январе.

Так, всего за месяц сотрудники полиции поймали 139 пьяных водителей, трое употребляли наркотики, 83 водителя отказались от медосвидетельствования. Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается штрафом 30 тыс. рублей и лишением водительских прав на 1,5-2 года. За повторное нарушение злоумышленник понесет уголовную ответственность. В январе было поймано 8 таких нарушителей, их привлекут к ответственности по статье 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию").

Также сотрудники ГИБДД пресекли почти 1500 административных правонарушений.

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Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте