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Иностранные журналисты высказались о ходе выборов
Сегодня, 20:19
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Butenko
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Иностранные журналисты высказались о ходе выборов

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Иностранные журналисты прокомментировали ход выборов президента.

В стенах информационного центра "Выборы Президента РФ 2018" в Доме журналиста прошла пресс-конференция с участием иностранных журналистов, которые поделились своим мнением о ходе выборов. 

Светлана Шаренкова - журналист из Болгарии отметила, что на избирательных участках была довольно приятная обстановка, все споры решались мирно. Также журналистка назвала открепительные документы для голосования положительной практикой. 

Свое мнение высказала и журналистка из Латвии Ольга Павук. По ее словам, явка избирателей в Петербурге значительно превышает процентную отметку в Латвии. Также Павук рассказала, что наблюдала за процессом голосования в петергофском психдиспансере. По ее словам, из 700 пациентов смогли голосовать только 300, но процесс прошел успешно. 
 

Теги: выборы 2018 , выборы президента , новости спб
Категории: Новости СПб

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