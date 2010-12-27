Иностранные журналисты высказались о ходе выборов

Иностранные журналисты прокомментировали ход выборов президента.

В стенах информационного центра "Выборы Президента РФ 2018" в Доме журналиста прошла пресс-конференция с участием иностранных журналистов, которые поделились своим мнением о ходе выборов.



Светлана Шаренкова - журналист из Болгарии отметила, что на избирательных участках была довольно приятная обстановка, все споры решались мирно. Также журналистка назвала открепительные документы для голосования положительной практикой.

Свое мнение высказала и журналистка из Латвии Ольга Павук. По ее словам, явка избирателей в Петербурге значительно превышает процентную отметку в Латвии. Также Павук рассказала, что наблюдала за процессом голосования в петергофском психдиспансере. По ее словам, из 700 пациентов смогли голосовать только 300, но процесс прошел успешно.

