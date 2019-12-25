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Иностранные круизные лайнеры исключили Петербург из маршрутов на этот год
Сегодня, 20:11
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Иностранные круизные лайнеры исключили Петербург из маршрутов на этот год

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Теперь туры по Северной Европе будут проходить без остановки в городе на Неве.

Европейские лайнеры исключили Петербург из своих маршрутов. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщает газета ABC со ссылкой на пресс-службы круизных компаний MSC Cruises, Royal Caribbean и Norwegian Cruise Line.

Теперь туры по Северной Европе будут проходить без остановки в городе на Неве.

Ранее мы писали, что за последние 15 лет загрузка отелей Петербурга на майские стала рекордной. При нагрузке более 100% номер продается дважды в день: гость проживает неполные сутки, а после него сразу заезжает следующий.

Фото: pexels

Теги: круизы, лайнеры, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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