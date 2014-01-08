За последние 15 лет загрузка отелей Петербурга на майские стала рекордной

При нагрузке более 100% номер продается дважды в день: гость проживает неполные сутки, а после него сразу заезжает следующий.

Стало известно, что в Петербурге на майские праздники рекордные нагрузки. Об этом сообщают "Невские новости".

По словам владельца премиальных отелей Юниса Теймурханлы, показатели загрузки оказались рекордными за последние 15 лет. С 30 апреля по 10 мая ежедневная загрузка составляет 100%, а в некоторые дни — даже 110%. Он объяснил, что при нагрузке более 100% номер продается дважды в день: гость проживает неполные сутки, а после него сразу заезжает следующий.

Глава комиссии отельеров общественной организации "Опора России" Эдуард Демидов добавил, что загрузка под 100%. Может, не совсем честно говорить о полной загрузке, но она точно более 90%.

При этом предсказать развитие ситуации во второй половине мая пока что нельзя. Из-за нестабильной ситуации с авиасообщением номера часто снимают день в день или за сутки-двое.

Фото: pexels

