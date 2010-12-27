Иностранные делегаты стали участниками "Всероссийского дня поля-2019"

Для зарубежных делегатов организовано участие в официальном открытии "Всероссийского дня поля-2019" в поселке Александровская, знакомство с выставкой "Блокадный Ленинград", экспозицией сельскохозяйственной техники и демонстрационными показами техники по кормозаготовке и почвообработке.

В мероприятиях "Всероссийского дня поля-2019" 11 июля, по приглашению Ленинградской области, принимают участие представители консульских учреждений, аккредитованных в Санкт-Петербурге.

Для зарубежных делегатов организовано участие в официальном открытии "Всероссийского дня поля-2019" в поселке Александровская, знакомство с выставкой "Блокадный Ленинград", экспозицией сельскохозяйственной техники и демонстрационными показами техники по кормозаготовке и почвообработке.



В программу также включены осмотры агропромышленной выставки-ярмарки "Агрорусь" и выставки рыбопромышленного форума, которые развернуты в конгрессно-выставочном комплексе "Экспофорум".

Источник: пресс-служба администрации ЛО