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Иностранные делегаты стали участниками "Всероссийского дня поля-2019"
Сегодня, 20:14
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KaterinaKono13

Иностранные делегаты стали участниками "Всероссийского дня поля-2019"

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Для зарубежных делегатов организовано участие в официальном открытии "Всероссийского дня поля-2019" в поселке Александровская, знакомство с выставкой "Блокадный Ленинград", экспозицией сельскохозяйственной техники и демонстрационными показами техники по кормозаготовке и почвообработке.

В мероприятиях "Всероссийского дня поля-2019" 11 июля, по приглашению Ленинградской области, принимают участие представители консульских учреждений, аккредитованных в Санкт-Петербурге.

Для зарубежных делегатов организовано участие в официальном открытии "Всероссийского дня поля-2019" в поселке Александровская, знакомство с выставкой "Блокадный Ленинград", экспозицией сельскохозяйственной техники и демонстрационными показами техники по кормозаготовке и почвообработке.

В программу также включены осмотры агропромышленной выставки-ярмарки "Агрорусь" и выставки рыбопромышленного форума, которые развернуты в конгрессно-выставочном комплексе "Экспофорум".

Источник: пресс-служба администрации ЛО

Теги: выборг, новости выборгаэ, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района, Про здоровье,

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