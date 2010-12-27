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Иностранка выпал из окна "борделя" в Петербурге
Сегодня, 12:33
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arteliseev

Иностранка выпал из окна "борделя" в Петербурге

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Жители дома уже давно жаловались на неблагополучную квартиру.

В субботу, 19 октября, из окна 15-этажного дома на проспекте Большевиков выпала 31-летняя афроамериканская женщи. Она осталась жива. При падении у нее произошло сотрясение мозга и перелом позвоночника. Врачи госпитализировали ее в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили УМВД России по Невскому району города.

На квартиру, в которой находилась потерпевшая давно жаловались соседи, и заявляли, что там расположен настоящий бордель. Доверенное лицо хозяйки квартиры заявила, что "в квартире проживали девочки, попавшие в трудные жизненные ситуации".

Также жильцы часто отмечали, что в квартиру часто наведывались разные мужчины. 

На данный момент полиция проводит расследование, а так же пытается  выяснить личность пострадавшей. С этим возникают трудности из-за иностранного гражданства. 

Ранее мы сообщали, что местные жители пожаловались на соседство борделя и детской площадки на Ленинском проспекте. 

Фото: pixabay.com

Теги: бордель, иностранцы, несчастный случай, происшествие, смерть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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