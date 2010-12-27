Иностранка выпал из окна "борделя" в Петербурге

Жители дома уже давно жаловались на неблагополучную квартиру.

В субботу, 19 октября, из окна 15-этажного дома на проспекте Большевиков выпала 31-летняя афроамериканская женщи. Она осталась жива. При падении у нее произошло сотрясение мозга и перелом позвоночника. Врачи госпитализировали ее в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили УМВД России по Невскому району города.

На квартиру, в которой находилась потерпевшая давно жаловались соседи, и заявляли, что там расположен настоящий бордель. Доверенное лицо хозяйки квартиры заявила, что "в квартире проживали девочки, попавшие в трудные жизненные ситуации".

Также жильцы часто отмечали, что в квартиру часто наведывались разные мужчины.

На данный момент полиция проводит расследование, а так же пытается выяснить личность пострадавшей. С этим возникают трудности из-за иностранного гражданства.

Ранее мы сообщали, что местные жители пожаловались на соседство борделя и детской площадки на Ленинском проспекте.

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