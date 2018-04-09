Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Выходец из Средней Азии пытался украсть выручку букмекерской конторы
Сегодня, 11:30
0
alexandra08
131

Выходец из Средней Азии пытался украсть выручку букмекерской конторы

0
 
 

Мужчину пытался задержать администратор учреждения. Однако злоумышленник вырвался и убежал.

В Московском  районе выходец из Средней Азии пытался похитить кассовый ящик из букмекерской конторы. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщило издание "Петербургский дневник".

Как сообщает пресс-служба  МВД  по Петербургу и области, около 4 часов утра в офисе букмекерской конторы на Московском проспекте появился неизвестный мужчина.  Он украл кассовый ящик с 55 тысячами рублей. Мужчину пытался задержать администратор учреждения. Однако злоумышленник вырвался и убежал.

Бизнесмены обратились в полицию, и ограны провопорядка сразу нашли злоумышленника. Выходца из Средней Азии задержали и предъявили ему обвинение по уголовному делу. Мужчину привлекут к ответственности по статье "покушение на грабеж".

Фото: Pixabay.com

Теги: букмекерская контора , кража , мигрант
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5