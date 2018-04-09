Выходец из Средней Азии пытался украсть выручку букмекерской конторы

Мужчину пытался задержать администратор учреждения. Однако злоумышленник вырвался и убежал.

В Московском районе выходец из Средней Азии пытался похитить кассовый ящик из букмекерской конторы. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщило издание "Петербургский дневник".

Как сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и области, около 4 часов утра в офисе букмекерской конторы на Московском проспекте появился неизвестный мужчина. Он украл кассовый ящик с 55 тысячами рублей. Мужчину пытался задержать администратор учреждения. Однако злоумышленник вырвался и убежал.

Бизнесмены обратились в полицию, и ограны провопорядка сразу нашли злоумышленника. Выходца из Средней Азии задержали и предъявили ему обвинение по уголовному делу. Мужчину привлекут к ответственности по статье "покушение на грабеж".

Фото: Pixabay.com