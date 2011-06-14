Полиция накрыла в Томске и Северске 23 подпольных игорных клуба

Шестеро местных жителей сейчас находятся под стражей.

На территории Томской области российские правоохранительные службы пресекли деятельность 23 нелегальных игорных клубов. Местные заведения работали под видом букмекерских контор в областном центре и городе Северске. Согласно предварительной информации от пресс-службы полиции, противоправной деятельностью занимались шестеро человек 1976 – 1985 года рождения в период с 2020 по 2024 год.

Во время обысков оперативниками было изъято свыше 740 единиц игрового оборудования, более тысячи электронных карт клиентов, а также 25 миллионов рублей наличных денежных средств, порядка 60 мобильных устройств. Сотрудники МВД обратили внимание и на десять автомобилей, включая дорогостоящие транспортные средства, 38 наручных часов премиальных брендов, черновые записи и бухгалтерскую документацию злоумышленников. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ. Фигуранты расследования отправлены под стражу.

Стражи порядка задержали подозреваемого в разбое в Коммунаре.

Фото и видео: МВД Медиа