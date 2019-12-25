Иностранец пообещал "заминировать" полицейский участок

Правоохранители ввели план по охране и обороне здания, но ничего страшного не произошло.

Злоумышленник из Великобритании пообещал "атаковать" отдел полиции в Петербурге. Аноним отправил на почту правоохранителей, в котором предупредил, что в окно участка бросит гранату.

По информации Piter.tv, инцидент произошел накануне. Стражи порядка ввели план по охране и обороне здания, однако ничего страшного не произошло.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти двое мужчин привезли умершего друга в приемный покой больницы.

Фото: Piter.tv