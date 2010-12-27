Иностранец-азиат ограбил ювелирку в Пушкине

Как стало известно, 14 сентября в семь часов вечера “азиат” в синих джинсах украл два десятка ювелирных украшений. Инцидент произошел в городе Пушкин. Общая стоимость похищенного составила около четверти миллиона рублей.

От злоумышленника пострадала ремонтная мастерская, которая занималась починкой украшений. По данным следователя, неизвестный грабитель забрался в здание “Гостиного двора” на Московской улице. В присутствии владельца заведения мужчина схватил поддон, в котором находились золотые цепочки, и убежал в сторону Леонтьевской улицы. На вид преступнику около 30-35 лет. Он был одет в синюю куртку и джинсы.

По словам предпринимателя, похититель забрал 19 украшений на 230 тысяч рублей.