Иностранца, который приставал к детям в Невском районе, задержали

Предположительно, речь идет о человеке, который был записан на видео.

Полиция задержала мигранта, который приставал к девочкам в Невском районе. Мужчина задавал детям интимные вопросы, приставал и даже, предположительно, демонстрировал обнаженные части тела, пишет "Фонтанка".

Накануне в группе родителей в "ВКонтакте" было опубликовано видео, которое подтверждает, что иностранец задавал ребенку вопросу о том, была ли у нее с кем-то интимная связь. По предварительным данным, диалог произошел на Русановской улице. По словам мужчины, он спрашивал из интереса. У него самого есть жена, пять детей, а в Россию он приехал на заработки. Ребенок не растерялась и записала подозреваемого на видео.

13 апреля на Русановской улице примерно в 9-00 к моей дочери домогался какой-то насильник. Заявление написано, органы в курсе данной проблемы. А вот и видео данного персонажа. Но почему он до сих пор не в камере для меня остаётся загадкой [пунктуация автора сохранена]. написали в группе "РОДКОНТРОЛЬ ( Родительский Контроль) СПб".

Судя по всему, речь идет о мужчине, который на видео, и который теперь, по данным издания, задержан. Он подозревается в том, что неоднократно приставал к школьницам. 55-летний гражданин Киргизии сейчас находится в изоляторе временного содержания. Мужчина стал фигурантом двух статьей о посягательстве на половую неприкосновенность детей и статьи о развратных действиях.

Видео: ВКонтакте / РОДКОНТРОЛЬ ( Родительский Контроль) СПб