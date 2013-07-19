Со слов очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал.

В Петербурге иномарку вынесло на тротуар Невского проспекта. Днём 20 августа очевидцы заметили черный Nissan около станции метро "Гостиный двор".

Машину вынесло на тротуар Невского проспекта. Вроде никто не пострадал. Водителя возможно кто-то подрезал, тормозил он очень долго, судя по звукам. автор поста

По словам самого водителя, его подрезали, когда он ехал в крайнем леву рядом в сторону Дворцовой площади. Виновником инцидента стал водитель грузовика, который ехал в среднем ряду, но неожиданно для других участников движения решил перестроиться.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга пешеход попал под колеса байкера.

Фото: Telegram / Протестный Петербург