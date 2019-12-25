Автоледи врезалась на иномарке в столб на Наличной улице

От удара столб рухнул на землю. За рулем сидела женщина.

Сегодня, 30 мая, перед выездом на Морскую набережную автомобиль врезался в столб. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, от удара передняя часть машины серьезно помялась, а сам столб упал на землю. Водителем оказалась женщина.

Информации о пострадавших не поступало. Подробности ДТП уточняются

Ранее на Piter.tv сообщили, что Range Rover чуть не задавил отдыхающих людей на пляже "Дюны".

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".