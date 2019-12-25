  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Автоледи врезалась на иномарке в столб на Наличной улице
Сегодня, 12:39
181
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Автоледи врезалась на иномарке в столб на Наличной улице

0 0

От удара столб рухнул на землю. За рулем сидела женщина.

Сегодня, 30 мая, перед выездом на Морскую набережную автомобиль врезался в столб. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, от удара передняя часть машины серьезно помялась, а сам столб упал на землю. Водителем оказалась женщина.

Информации о пострадавших не поступало. Подробности ДТП уточняются

Ранее на Piter.tv сообщили, что Range Rover чуть не задавил отдыхающих людей на пляже "Дюны".

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: водители, дтп, остров декабристов, петербург
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии