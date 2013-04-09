Range Rover чуть не задавил отдыхающих людей на пляже "Дюны"

Машина ехала по берегу на высокой скорости. Свидетели считают, что владелец автомобиля был пьян.

Водитель Range Rover устроил гонки на пляже Финского залива "Дюны". Он напугал отдыхающих. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 30 мая.

По словам свидетелей, мужчина катался по берегу на высокой скорости и мог задавить отдыхающих на пляже людей. Увидев камеру, хулиган скрылся. По мнению автора поста, водитель был сильно пьян.

Помахал мне ручкой и начал дрифтить. По пляжу шли дети, им пришлось убегать от машины", - поделился посетитель "Дюн".

Выясняются обстоятельства инцидента. Информации о пострадавших не поступало.

В Сети комментаторы предлагают сотрудникам ГИБДД обратить внимание на поступок водителя.

Номер есть, видео есть.

Господа из органов, может обратим внимание на это дело?! - высказался Максим Марков.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пляжи в Ленинградской области готовят к открытию летнего сезона. Наибольшее количество пляжей из официального списка МЧС находятся в Приозерском и Выборгском районах. Многие пляжи расположены на территории детских оздоровительных лагерей.

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"