Range Rover чуть не задавил отдыхающих людей на пляже "Дюны"

Водитель Range Rover устроил гонки на пляже Финского залива "Дюны". Он напугал отдыхающих. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 30 мая.
По словам свидетелей, мужчина катался по берегу на высокой скорости и мог задавить отдыхающих на пляже людей. Увидев камеру, хулиган скрылся. По мнению автора поста, водитель был сильно пьян.
Помахал мне ручкой и начал дрифтить. По пляжу шли дети, им пришлось убегать от машины",
- поделился посетитель "Дюн".
Выясняются обстоятельства инцидента. Информации о пострадавших не поступало.
В Сети комментаторы предлагают сотрудникам ГИБДД обратить внимание на поступок водителя.
Номер есть, видео есть.
Господа из органов, может обратим внимание на это дело?!
- высказался Максим Марков.
Ранее на Piter.tv сообщили, что пляжи в Ленинградской области готовят к открытию летнего сезона. Наибольшее количество пляжей из официального списка МЧС находятся в Приозерском и Выборгском районах. Многие пляжи расположены на территории детских оздоровительных лагерей.
Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все