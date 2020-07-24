Пляжи в Ленинградской области готовят к открытию летнего сезона

Около 50 пляжей в Ленобласти откроются этим летом.

В преддверии начала пляжного сезона в Ленинградской области, который стартует ежегодно 1 июня, начальник отдела безопасности людей на воде МЧС Алексей Зыбцев назвал количество пляжей области, готовящихся к открытию. В 2021 году планируется вернуться к уровню позапрошлого года и сделать доступными для отдыха 45-50 пляжей. В 2020 году из-за пандемии было открыто только 30.

Для этой цели идет подготовка инструкторов и маломерного транспорта, патрулирующего озера и реки. Инспектора Роспотребнадзора отмечают, что все реки региона, кроме реки Свирь, не соответствуют гигиеническим нормативом, и купание в них может быть опасно для здоровья.

Наибольшее количество пляжей из официального списка МЧС находятся в Приозерском и Выборгском районах. Многие пляжи расположены на территории детских оздоровительных лагерей.

В прошлом году специалисты привели в порядок пляж в Сосновом бору, очистив его от тины.

Фото: пресс-служба МЧС по Ленобласти