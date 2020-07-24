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Пляжи в Ленинградской области готовят к открытию летнего сезона
Сегодня, 15:14
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vestnick

Пляжи в Ленинградской области готовят к открытию летнего сезона

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Около 50 пляжей в Ленобласти откроются этим летом.

В преддверии начала пляжного сезона в Ленинградской области, который стартует ежегодно 1 июня, начальник отдела безопасности людей на воде МЧС Алексей Зыбцев назвал количество пляжей области, готовящихся к открытию. В 2021 году планируется вернуться к уровню позапрошлого года и сделать доступными для отдыха 45-50 пляжей. В 2020 году из-за пандемии было открыто только 30. 

Для этой цели идет подготовка инструкторов и маломерного транспорта, патрулирующего озера и реки. Инспектора Роспотребнадзора отмечают, что все реки региона, кроме реки Свирь, не соответствуют гигиеническим нормативом, и купание в них может быть опасно для здоровья. 

Наибольшее количество пляжей из официального списка МЧС находятся в Приозерском и Выборгском районах. Многие пляжи расположены на территории детских оздоровительных лагерей. 

В прошлом году специалисты привели в порядок пляж в Сосновом бору, очистив его от тины. 

Фото: пресс-служба МЧС по Ленобласти

Теги: отдых в ленобласти, пляжи ленобласти, пляжный сезон
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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