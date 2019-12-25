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Специалисты привели в порядок пляж в Сосновом Бору
Сегодня, 14:34
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lizapoluda

Специалисты привели в порядок пляж в Сосновом Бору

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За последние 7 дней качество городской воды улучшилось.

Сотрудники компании "Спецавтотранс" из Соснового Бора отчистили городской пляж от накопившейся тины. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в социальной сети ВКонтакте.

На борьбу с органическими отходами была брошена специальная уборочная техника.

По информации местной санэпидслужбы, за прошлую неделю было зафиксировано удушение качества воды в заливе, карьерах и Копанском озере.

Кроме того, недавно за проведение уборки на пляже выступил городской глава Михаил Воронков.

Ранее мы рассказали о том, что "Зеленый Фронт" проверяет законность завоза мусора на МПБО-2 в Янино.

Фото: ВКонтакте / meriasosnovybor

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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